Возле администрации Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля

Участники аварии самостоятельно прибыли для оформления ДТП в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле администрации Екатеринбурга ночью, 16 января, произошло массовое ДТП. Под окнами мэрии столкнулись четыре автомобиля.

- По предварительной информации, в ДТП получили повреждения четыре автомобиля: BMW, KIA, Ford и Hyundai, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД. - Все они двигались по проспекту Ленина со стороны улицы Вайнера в сторону улицы 8 Марта.

Также там отметили, что участники аварии самостоятельно прибыли для оформления ДТП в ГИБДД. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, около коттеджного поселка Зеленоборский-1 также накануне, 16 января, произошло ДТП в котором пострадали двое взрослых и трое детей - члены двух семей. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.