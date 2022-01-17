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Происшествия17 января 2022 5:51

Возле администрации Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля

В аварии никто не пострадал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Участники аварии самостоятельно прибыли для оформления ДТП в ГИБДД

Участники аварии самостоятельно прибыли для оформления ДТП в ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле администрации Екатеринбурга ночью, 16 января, произошло массовое ДТП. Под окнами мэрии столкнулись четыре автомобиля.

- По предварительной информации, в ДТП получили повреждения четыре автомобиля: BMW, KIA, Ford и Hyundai, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД. - Все они двигались по проспекту Ленина со стороны улицы Вайнера в сторону улицы 8 Марта.

Также там отметили, что участники аварии самостоятельно прибыли для оформления ДТП в ГИБДД. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, около коттеджного поселка Зеленоборский-1 также накануне, 16 января, произошло ДТП в котором пострадали двое взрослых и трое детей - члены двух семей. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.