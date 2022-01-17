В Екатеринбурге ищут двух пропавших близняшек

О местонахождении женщин ничего неизвестно с 15 июля 2021 года. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге продолжаются поиски двух пожилых близнецов Ларисы Атемасовой и Светланы Орловой. Девичья фамилии женщин – Горбунова. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Пропавшим женщинам по 61 году. Об их местоположении ничего неизвестно с 15 июля 2021 года. При этом Лариса нуждается в медицинской помощи. Также она возможно нужна Светлане.
Приметы Ларисы:
Рост: 165 сантиметров
Телосложение: нормальное
Глаза: карие
Волосы: черные с проседью
Приметы Светланы:
Рост: 165 сантиметров
Телосложение: нормальное
Глаза: карие
Волосы: темно-каштановые с проседью
Волонтеры просят тех, кто знает что-то о местонахождении близняшек, сообщить инфоргу Наталье по телефону 8 904 383 17 48 или на горячую линию по телефону 8 800 700 54 52.
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