В Екатеринбурге ищут двух пропавших близняшек

О местонахождении женщин ничего неизвестно с 15 июля 2021 года. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге продолжаются поиски двух пожилых близнецов Ларисы Атемасовой и Светланы Орловой. Девичья фамилии женщин – Горбунова. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропавшим женщинам по 61 году. Об их местоположении ничего неизвестно с 15 июля 2021 года. При этом Лариса нуждается в медицинской помощи. Также она возможно нужна Светлане.

Приметы Ларисы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: карие

Волосы: черные с проседью

Приметы Светланы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: карие

Волосы: темно-каштановые с проседью

Волонтеры просят тех, кто знает что-то о местонахождении близняшек, сообщить инфоргу Наталье по телефону 8 904 383 17 48 или на горячую линию по телефону 8 800 700 54 52.

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