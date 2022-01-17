Полиция ищет в Екатеринбурге мошенниц, укравших у пожилой пары 450 тысяч рублей

Мошенницы пытались обмануть пенсионеров под видом денежной реформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция ищет в Екатеринбурге двух мошенниц, которые пытались под видом денежной реформы обмануть пожилую пару. Пенсионеры заметили обман. Тогда аферистки распылили газовый баллончик и сбежали с 450 тысячами рублей, сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что пенсионеров ограбили 14 января на улице Восточная. 90-летний мужчина со своей женой возвращался из больницы домой. По пути к паре подошли две незнакомые им женщины, которые обратились к мужчине по имени отчеству.

Аферистки представились работницами одной из социальных служб города и заявили, что пенсионерам нужно срочно обменять имеющиеся деньги на купюры нового образца. Пожилые люди доверились незнакомкам, пустили их домой и показали свои накопления в размере 450 тысяч рублей.

- Когда воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в какой-то момент заметил попытку подмены настоящих денег на так называемую «куклу». Но вернуть обратно свои деньги он уже не смог. Злодейки тут же пустили в ход газовый баллончик и спешно ретировались с награбленным, а их жертвы вынуждены были обратиться в полицию за помощью, - рассказал Горелых.

В полиции завели дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Аферисткам грозит до 12 лет лишения свободы.

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