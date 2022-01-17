В Екатеринбурге после проверки из-за лжеминирований школьникам разрешили вернуться на уроки

Силовики не нашли в школах взрывных устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после эвакуации учебных заведений и проверки из-за сообщений о минировании школьникам разрешили вернуться на уроки. Здания школ проверили специалисты правоохранительных органов.

- Взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена, дети возвращаются за парты, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также там отметили, что в остальных школах города проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций Министерства общественной безопасности Свердловской области.