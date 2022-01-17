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Общество17 января 2022 4:20

В Екатеринбурге после проверки из-за лжеминирований школьникам разрешили вернуться на уроки

Здания школ проверили специалисты правоохранительных органов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Силовики не нашли в школах взрывных устройств

Силовики не нашли в школах взрывных устройств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после эвакуации учебных заведений и проверки из-за сообщений о минировании школьникам разрешили вернуться на уроки. Здания школ проверили специалисты правоохранительных органов.

- Взрывные устройства не найдены. Работа образовательных учреждений возобновлена, дети возвращаются за парты, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также там отметили, что в остальных школах города проведены профилактические мероприятия в рамках действующих инструкций Министерства общественной безопасности Свердловской области.