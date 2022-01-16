На Среднем Урале 4-летняя девочка попала под колеса ВАЗа

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства аварии в поселке Гари, где ВАЗ сбил 4-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть, но автомобилист не заметил девочку из-за стоящего автомобиля.

- В ходе опроса сотрудникам ГИБДД водитель, имеющий стаж вождения 34 года, пояснил, что он двигался по улице Колхозная со скоростью около 30 км/ч резко из-за стоящей «семерки» на дорогу выбежала девочка, наезда на пешехода избежать не удалось, - пояснили в Госавтоинспекции.

Позже выяснилось, что девочка находилась под присмотром отца. Но мужчина отвлекся, а малышка выбежала по диагонали из-за машины, которую припарковал ее папа. У девочки диагностировали перелом левого бедра.