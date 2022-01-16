В Свердловской области пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал подросток

Лихачу грозит штраф и лишение прав. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Авария произошла утром 16 января на трассе Белоярский – Асбест. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 16-летний пассажир автомобиля, с сотрясением головного мозга госпитализирован. Подросток сидел на пассажирском сидении справа, - пояснили в свердловском управлении ГИБДД.

Инспекторы проверили 47-летнего водителя на алкоголь. Прибор показал превышение допустимой нормы в два раза – 0,312 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Добавим, что в Нижнем Тагиле пьяная девушка спровоцировала аварию.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и напоминает, что за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водители будут привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.