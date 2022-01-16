В Нижнем Тагиле пьяная девушка устроила аварию

Фото: Александр Рябов

В Нижнем Тагиле пьяная девушка за рулем Mazda протаранила припаркованный Toyota Highlander. Момент аварии попал на запись регистратора автомобилиста Александра Рябова. Мужчина сам мог попасть под удар, если бы вовремя не перестроился.

- За рулем Mazda находилась 27-летняя девушка, ее водительский стаж - 3 года. В момент ДТП в Toyota никого не было. Водителя Mazda освидетельствовали на состояние опьянения, его установили - 1,401 мл/л в выдыхаемом воздухе, - рассказали в свердловском управлении ГИБДД.

Напомним, что накануне в Нижнем Тагиле в аварии пострадала 2-летняя девочка. А также полиция разбирается в конфликте таксиста и пьяного пассажира.