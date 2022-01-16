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Происшествия16 января 2022 14:35

В Первоуральске молодой парень вымогал у 12-летней девочки интимные фотографии

Он просил оказать ему интимные услуги в обмен на удаление снимков
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Ему грозит до 8 лет колонии.

Ему грозит до 8 лет колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 24-летнего парня. По версии следствия, свердловчанин вымогал у 12-летней девочки интимные фотографии. А после просил оказать ему интимные услуги в обмен на удаление снимков. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

- В начале января мама девочки узнала о проблемах дочери и обратилась в полицию. Обвиняемый завел фейковую страницу с именем «Дима Смелый». До суда будет под подпиской о невыезде, - пояснил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Напомним, что в Нижнем Тагиле девушке грозит до 10 лет колонии за секс с 13-летним сыном подруги.