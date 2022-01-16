В уральском поселке от паленой водки скончалась супружеская пара

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Карпунино скончалась супружеская пара. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Все произошло 19 декабря, 59-летний мужчина купил водку у местной бабушки, после чего выпил бутылку вместе с женой. Утром женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Прибывшая бригада констатировала смерть, через несколько часов умер мужчина.

- Всего в доме нашли 9 бутылок водки. Это был контрафакт на марки «Царская охота», «Застольная» и «Орлиная охота», - пояснил источник.

Полиция оперативно нашла пенсионерку, которая продавала опасный спирт. Женщина сразу призналась, что покупает алкогольную продукцию в Алапаевске.

- Водку производил и продавал житель Алапаевска. Он задержан, вероятно его арестуют на время следствия, - добавил источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют информацию.

Напомним, что в Реже из-за паленой водки скончались три женщины.