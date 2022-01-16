В Свердловской области освятили храм, который помог восстановить Игорь Алтушкин

Фото: Фонд святой Екатерины

В селе Новоипатово Свердловской области освятили храм Архангела Михаила, который был построен в 1869 году и уничтожен пожаром в 1930-х. Освящение провел митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений. Храм был восстановлен благодаря Фонду святой Екатерины и его главе Игорю Алтушкину.

- Когда видишь старый сельский разрушенный храм, то это как вопросительный знак: «А кто? А что?». Раньше у людей были силы, чтобы построить на этом месте, а хватит ли у нас сил, чтобы сегодня снова наполнить его жизнью? То, что сил хватило, - мы это видим. И это появилось не само собой, а благодаря конкретным людям, - сказал владыка Евгений.

Фото: Фонд святой Екатерины

Уникальная особенность храма в том, что он возведен без фундамента, прямо на скале. В советское время здание использовали для хранения зерна и удобрений — стены были пропитаны аммиачной селитрой.

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