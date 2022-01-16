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Происшествия16 января 2022 10:31

Мама все знала: раскрыты подробности дела тагильчанки, ставшей уголовницей после секса с подростком

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Сама обвиняемая не стала комментировать сведения о половой связи с подростком.

Сама обвиняемая не стала комментировать сведения о половой связи с подростком.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать подростка из Нижнего Тагила, который переспал со знакомой семьи, заявила, что знала об интимной жизни сына. В разговоре с «КП»-Екатеринбург женщина призналась, что даже угрожала любовнице своего ребенка. На тот момент мальчику было 13 лет.

- Да, сын мне обо всем рассказал. Я была против такого «союза». Признаюсь, угрожала ей заявлением. А потом в полиции узнали, слухи по городу поползли. Сыну пришлось сдавать анализы, проверяться на все, - объяснила «Комсомольской правде» тагильчанка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но в ведомстве воздерживаются от комментариев. По статье 134 УК девушке грозит до 10 лет лишения свободы. По словам местных жителей, у 24-летней обвиняемой на иждивении двое малолетних сыновей.