Житель Екатеринбурга нашел чужую банковскую карту и стал уголовником

Подозреваемый нашел кредитку на улице, после чего бесконтактным способом совершил несколько покупок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полиция раскрыла кражу с банковской карты. К правоохранителям обратился 28-летний мужчина, у которого пропали деньги.

- Молодой человек сообщил полицейским о том, что потерял свою банковскую карту, а через некоторое время, зайдя в мобильное приложение, обнаружил списание со счета денежных средств на покупки, которые он не совершал, - объяснили в пресс-службе городской полиции.

Вором оказался безработный мужчины. Он уже сознался в краже, заведено уголовное дело.

КСТАТИ

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её.