Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 205 614. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки на Среднем Урале 20 человек скончались от коронавируса. По данным оперштаба, выявлено еще 564 случая COVID-19. Кроме этого подтверждена информация о первых четырех случаях штамма «омикрон». Число смертей от коронавируса достигло 9 745. Общее число заболевших - 205 614.

- Состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое, 176 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 139 – на аппаратах ИВЛ, - сообщает оперштаб Свердловской области.

По словам главного внештатного специалиста по профилактики Минздрава Свердловской области Александра Харитонова, существующие вакцины помогут побороть омикрон.

- Все вакцины против COVID-19, которые сегодня зарегистрированы в России и в мире, в своей основе имеют генетическую основу коронавируса. Эта основа вырабатывает защитные антитела против вируса. Сегодня специалисты подтверждают, что эти вакцины создадут противодействие новому штамму, - говорит Александр Харитонов.