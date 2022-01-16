Пермский тракт перекрыли из-за массовой аварии грузовиков

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ранним утром 16 декабря Пермский тракт оказался полностью перекрыт из-за массовой аварии грузовиков. По предварительным данным, на 338 километре столкнулись четыре грузовых автомашины с полуприцепами и одна легковушка.

- Водитель «Вольво» не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на отбойник с последующим столкновением с попутной автомашиной МАЗ, а затем с «Шевроле Орландо», - объяснили в свердловском управлении Госавтоинспекции.

После этого в МАЗ влетела другая фура, позже в нее врезался грузовик «Скания». В результате аварий никто не пострадал, сейчас движение на трассе не затруднено.