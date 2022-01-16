В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка пострадала в аварии такси и BMW

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии на улице Алтайской. Вечером 15 января в столкновении «Лады Калина» и BMW X2 пострадала 2-летняя девочка. Известно, что за рулем отечественной легковушки был 44-летний мужчина. У пострадавшей девочки диагностировали сотрясение мозга.

- В автомобиле «Лада Калина» перевозилась семья из 4-х человек: муж с женой и два ребенка, 2 лет и 5 месяцев. Глава семейства заказал такси от торгового центра в сторону дома. Оба ребенка перевозились с нарушением правил перевозки детей, 5 месячный малыш предположительно находился на руках отца, второй на заднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности, - рассказали в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Водителя BMW проверили на алкоголь, он был трезв. Второго автомобилиста проверят в больнице. Кроме этого выяснилось, что у таксиста не было разрешение на перевозку людей. Ему выписали три штрафа.

Напомним, что в Нижнем Тагиле конфликт таксиста и пьяного пассажира обернулся поездкой последнего на капоте автомобиля.