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Происшествия15 января 2022 14:21

У «Парк Хауса» пьяный мужчина напал на прохожих

Нарушителя порядка доставили в отдел полиции
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Хулигана доставили в полицию

Хулигана доставили в полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у торгового центра «Парк Хаус» в Пионерском микрорайоне в субботу, 15 января, неадекватный мужчина в нетрезвом состоянии стала нападать на прохожих. Особенно досталось безногому инвалиду, который получил травмы.

По словам прохожих, которых цитирует telegram-канал «Свет Екатеринбург», мужчина просто кидался на прохожих.

- Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Я испугалась очень сильно, разревелась, - говорит одна из подписчиц канала.

На место ЧП оперативно вызвал наряд полиции, мужчину задержали.

- Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №3. Прибывший на место наряд доставил гражданина с признаками опьянения в дежурную часть. Пострадавший планирует обратиться с заявлением в органы внутренних дел ближайшее время. По факту инцидента проводится проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УМВД по Екатеринбургу.