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Недвижимость15 января 2022 13:07

В Екатеринбурге капитальный ремонт в 2022 году ждет 99 домов

Постановление в проведении работ подписал глава города Алексей Орлов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Почти сотню домов приведут в порядок по программе капремонта

Почти сотню домов приведут в порядок по программе капремонта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге по программе капитального ремонта в 2022 году приведут в порядок 99 многоквартирных домов. Постановление об этом подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

В список на 2022 году попали дома, собственники помещений в которых не приняли в установленные законом сроки о проведении капитального ремонта на общем собрании жильцов.

В этих домах отремонтируют фасады, подвалы, заменят инженерные сети, кровлю и лифты. Всего в Екатеринбурге в этом году обновят 179 жилых домов.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге сдадут в эксплуатацию несколько долгожданных объектов, среди которых – трамвайная ветка из уральской столицы в Верхнюю Пышму, общественная баня нам улице Куйбышева, замкнут ЕКАД и откроют Театр Кукол.

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт

Список домов, в которых проведут капитальный ремонт