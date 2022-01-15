Все егеря Свердловской области получили автоматы Калашникова

Оружие получили все егеря региона Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всем егерям Свердловской области выдали служебные автоматы Калашникова. Такое решение принято после убийства егеря в Таборинском районе в 2019 году, когда браконьер смертельно ранил Андрея Киргинцева. В том же году группа нелегальных охотников обстреляла «УАЗ» инспектора и бойцов СОБРа.

В Департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что оружие егерям выдано для самообороны, а также для защиты жизни свидетелей и понятых.

- Всех охотников призываю вести охоту по правилам, выполнять законные требования и уважать труд государственных инспекторов, - говорит глава департамента по охране, контролю и регулированию животного мира региона Александр Кузнецов.

Перед получением оружия все егеря прошли обучение, после чего получили право на ношение и применение служебного оружия. Сейчас в Свердловской области трудятся 38 егерей.