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Общество15 января 2022 10:54

МЧС выступило с предупреждением из-за непогоды в Свердловской области

На Среднем Урале ожидаются сильные снегопады
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На Екатеринбург надвигается метель

На Екатеринбург надвигается метель

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге и Свердловской области 16 января ожидаются сильные снегопады, а на дорогах – гололедица. В связи с этим региональное МЧС обратилось к жителям к предупреждением.

Спасатели попросили свердловчан быть внимательными: пешеходам посоветовали надевать подходящую обувь, не торопиться при ходьбе. Во время снегопада не стоит ходить у шатких строений и неустойчивых конструкций.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать резких маневров. При передвижениях между населенными пунктами с собой нужно взять лопату, трос и топор, а также зараженный телефон.

В случае ЧС спасатели призывают сразу обращаться по телефонам 101 или 112.