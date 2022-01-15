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Происшествия15 января 2022 10:14

В Екатеринбурге ищут южанина, который пытался украсть велосипеды

Непрошеного гостя спугнули бдительные жильцы многоэтажного дома
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Мужчина пытался украсть сразу два велосипеда, но попал на запись камер. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Мужчина пытался украсть сразу два велосипеда, но попал на запись камер. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину неславянской внешности, которые еще в октябре попытался похитить два велосипеда из-за подъезда дома, но убежал, когда его спугнули местные жители. У полиции есть изображения горе-вора, который попал на записи камер видеонаблюдения и «заработал» уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 УК РФ.

По данным пресс-службы городской полиции, 10 октября 2021 году в 13:35 мужчина проник в подъезд дома №58 по улице Фрунзе, откуда вывез два велосипеда, однако на улице его спугнули местные жители.

Сейчас розыск преступника ведет полиция, которая обратилась за помощью к горожанам.

- Приметы злоумышленника: мужчина на вид около 30-35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, неславянской внешности. На момент совершения преступления был одет в светлую шапку, светлую куртку, темные штаны, - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

С информацией о несостоявшемся похитителе просят обратиться в отдел дознания по Екатеринбурге по телефонам 8 902 879 03 25 или 02.