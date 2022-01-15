Свердловский эксперт рассказал о последней атаке коронавируса

Грядущая атака коронавируса станет последней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус продолжит мутировать, этот процесс остановить не получится, однако грядущая волна станет финальной, после чего вирус станет управляемым. Об этом заявил главный внештатный специалист по профилактике свердловского Минздрава Александр Харитонов.

- Это его последняя серьезная атака, потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами, - говорит Александр Харитонов.

По словам специалиста, чем больше людей поставят прививку от коронавируса, тем выше будет эта защитная стена. Сейчас главная цель ученых – научиться управлять вирусом. В ближайшее время обществу придется сохранить меры защиты от вируса, так как о полной победе речи пока не идет.

Также Харитонов заявил, что сейчас в Свердловской области вакцинировано 60% населения. По мнению эксперта, существующие вакцины помогут справиться с омикроном.