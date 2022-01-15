Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 8:47

На Урале завершены поиски 17-летней студентки

Александру Упорову искали с 13 января
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушку искали двое суток. Фото: поисковый отряд

Девушку искали двое суток. Фото: поисковый отряд

С 13 января сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов искали 17-летнюю студентку Александру Упорову.

Девушка в четверг вышла из политехникума в Богдановиче, после чего пропала, ее телефон не отвечал на звонки. Волонтеры распространили информацию о приметах девушки с ярко-рыжими волосами и подключились к поискам.

В полдень, 15 января, поиски были прекращены. Поисковой операции дали отбой.

- Найдена, жива, - кратко прокомментировали информацию в полиции.