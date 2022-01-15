На Урале завершены поиски 17-летней студентки

Девушку искали двое суток. Фото: поисковый отряд

С 13 января сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов искали 17-летнюю студентку Александру Упорову.

Девушка в четверг вышла из политехникума в Богдановиче, после чего пропала, ее телефон не отвечал на звонки. Волонтеры распространили информацию о приметах девушки с ярко-рыжими волосами и подключились к поискам.

В полдень, 15 января, поиски были прекращены. Поисковой операции дали отбой.

- Найдена, жива, - кратко прокомментировали информацию в полиции.