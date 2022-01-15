Свердловский Минздрав: существующие вакцины помогут справиться с омикроном

Самый действенный способ победить коронавирус - вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине января 2022 года в России начал распространяться новый штамм коронавируса – омикрон. По словам главного внештатного специалиста по профилактики Минздрава Свердловской области Александра Харитонова, существующие вакцины помогут побороть омикрон.

- Все вакцины против COVID-19, которые сегодня зарегистрированы в России и в мире, в своей основе имеют генетическую основу коронавируса. Эта основа вырабатывает защитные антитела против вируса. Сегодня специалисты подтверждают, что эти вакцины создадут противодействие новому штамму, - говорит Александр Харитонов.

По его словам, сейчас вакцинация остается самым действенным способом борьбы с коронавирусом. В Екатеринбурге и Свердловской области процент привитых от COVID-19 граждан составляет 60%, среди взрослого населения – 70%.

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