В Свердловской области от COVID-19 вакцинировано 60% населения

70% взрослого населения Свердловской области поставили прививки от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше года назад в Екатеринбурге и Свердловской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки помогли избежать катастрофических последствий пандемии в 2021 году.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике свердловского Минздрава Александра Харитонова, большая часть населения Свердловской области сегодня вакцинирована от коронавируса.

- Охват взрослого населения достигает 70% и более. А если говорить обо всех жителях, то мы доходим до 60%. Кроме того, сейчас люди стали понимать необходимость прохождения повторной вакцинации. Это дает результат, и я, как эпидемиолог, это вижу, - рассказывает Александр Харитонов.

По его словам, вакцинация помогает снизить количество тяжелых случаев COVID-19, и, соответственно, снизить число смертей.

Сейчас в Свердловской области готовятся прививать от коронавируса подростков, а вот детей врачи вакцинировать не собираются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт назвал причины всплеска заболеваемости COVID-19 на Урале. В Екатеринбурге резко выросла заболеваемость (подробнее)