Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 января 2022 7:28

В Свердловской области от COVID-19 вакцинировано 60% населения

Вакцинация помогла в 2021 году избежать катастрофических последствий пандемии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
70% взрослого населения Свердловской области поставили прививки от коронавируса

70% взрослого населения Свердловской области поставили прививки от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше года назад в Екатеринбурге и Свердловской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки помогли избежать катастрофических последствий пандемии в 2021 году.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике свердловского Минздрава Александра Харитонова, большая часть населения Свердловской области сегодня вакцинирована от коронавируса.

- Охват взрослого населения достигает 70% и более. А если говорить обо всех жителях, то мы доходим до 60%. Кроме того, сейчас люди стали понимать необходимость прохождения повторной вакцинации. Это дает результат, и я, как эпидемиолог, это вижу, - рассказывает Александр Харитонов.

По его словам, вакцинация помогает снизить количество тяжелых случаев COVID-19, и, соответственно, снизить число смертей.

Сейчас в Свердловской области готовятся прививать от коронавируса подростков, а вот детей врачи вакцинировать не собираются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт назвал причины всплеска заболеваемости COVID-19 на Урале. В Екатеринбурге резко выросла заболеваемость (подробнее)