Опубликован график работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге

Пункты вакцинации будут работать всю неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликован график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 15 по 23 января 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области. Итак, где можно поставить прививку от коронавируса?

Екатеринбург

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 15 по 23 января с 12 до 18 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 15 по 23 января, с 12 до 18 часов

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д, с 15 по 23 января с 14 до 18 часов

ТРК «Максидом», улица Тверитина, 45, с 15 по 23 января, с 12 до 16 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17, с 15 по 23 января, с 12 до 18 часов

ТЦ «Парк Хаус», улица Сулимова, 50, с 15 по 23 января, с 10 до 18 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46, с 15 по 23 января, с 10 до 18 часов

Цирк, улица 8 Марта, 43, с 15 по 23 января, с 13 до 18 часов

Гипермаркет «Сима Ленд», улица Черняховского, 86/12, 1 этаж, с 15 по 23 января, с 10 до 16 часов

ЖК на улице Мехренцева, 38, в офисе на 1 этаже, с 15 по 23 января с 10 до 14 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 15 по 23 января, с 9 до 17 часов

Сысерть

ЖКХ «Сысертское», улица Коммуны, 48, 15 и 16 января с 9 до 14 часов

ДК имени Романенко, улица Ленина, 32, с 17 по 23 января, с 9 до 14 часов

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б, 15 и 16 января с 10 до 20 часов, с 17 по 21 января с 16 до 19 часов, 22 и 23 января с 13 до 18 часов.

ТРЦ «Квадрат», улица Пархоменко, 41, 15 и 16 января с 12 до 17 часов, с 17 по 21 января с 16 до 19 часов, 22 и 23 января с 12 до 17 часов.

Цирк, улица Первомайская, 8а, 15 января с 15 до 18 часов, 18, 20 и 22 января – с 15 до 18 часов.

Центральный торговый комплекс, улица газетная, 97а, 15 и 16 января с 9 до 18 часов, с 17 по 21 января с 11 до 19 часов, 22 и 23 января с 9 до 18 часов

Среднеуральск

Кинотеатр «Волна», улица Калинина, 14, с 17 по 21 января, с 16 до 20 часов

Каменск-Уральский

ТЦ «Мегамарт», улица Суворова, 24, с 17 по 21 января, с 14 до 18 часов

СКЦ, улица Ленина, 36, с 17 по 21 января с 13 до 17 часов

Серов

ТЦ «Тайга», улица Ленина, 128, с 15 по 23 января, с 12 до 16 часов

ТЦ «Nebo», улица Ленина, 215, с 15 по 23 января, с 12 до 20 часов

Кинотеатр «Родина», улица Ленина, 179, с 17 по 23 января, с 9 до 15:30 часов

Полевской

ТЦ «Палермо», микрорайон Зеленый Бор-1, 4а, 15, 16 января с 10 до 16 часов, 22 и 23 января с 10 до 14 часов.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.