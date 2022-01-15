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Общество15 января 2022 5:21

ГИБДД Екатеринбурга выступила с экстренным обращением к водителям

Риск ДТП в такую погоду сильно возрастает
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге ожидаются снегопады

В Екатеринбурге ожидаются снегопады

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Екатеринбург надвигаются снегопады, во время которых всегда возрастает число ДТП. В связи с этим ГИБДД Екатеринбурга обратилось с экстренным обращением к водителям и пешеходам.

Автолюбителям нужно проявлять внимательность из-за ограниченного обзора во время снегопада и помнить, что у пешехода тоже ограничен обзор. Важно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а число маневров на дорогах нужно свести к минимуму.

- Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности, - рассказывают в Отделении пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.

Также водителям следует соблюдать скоростной режим, исключить рискованные обгоны и строго выполнять предписания дорожных знаков.

В случае трудной ситуации или ЧП в любое время суток нужно звонить по телефонам 02 или 112.