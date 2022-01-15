Во время пожара на Юго-Западе Екатеринбурге с балкона выпала женщина

На месте пожара работали десятки спасателей. Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге 14 января в 23:10 загорелась квартира на 12-м этаже многоквартирного дома по улице Денисова-Уральского в Юго-Западном районе. По данным очевидцев, которые приводит издание Е1, во время пожара погибла женщина, которая не дождалась помощи спасателей и выпала с балкона.

Лестница спасателей, как говорят жильцы многоквартирного дома, доставала только до 10 этажа.

Квартира, где произошел пожар, полностью выгорела. Фото: МЧС по Свердловской области

В МЧС Свердловской области рассказывают, что из многоэтажного дома до прибытия пожарных расчетов эвакуировали 13 человек, включая троих детей.

На месте ЧП работали десять единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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