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Общество14 января 2022 21:03

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее название креативного кластера на Вайнера

Принять участие может любой желающий
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Заявки принимаются до 21 января.

Заявки принимаются до 21 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее название креативного кластера на Вайнера, 16. Как сообщает правительство Свердловской области, принять участие может любой желающий.

- Здесь должен появиться магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры. А, может, и ещё что-то совсем неожиданное. Потому что идей у креативного сообщества всегда — через край, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Заявки принимаются до 21 января, результаты конкурса будут объявлены 28 января. Желающие могут отправлять свои варианты на почту rov@sofp.ru. От одного человека принимается не более двух заявок.