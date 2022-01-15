Заявки принимаются до 21 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее название креативного кластера на Вайнера, 16. Как сообщает правительство Свердловской области, принять участие может любой желающий.

- Здесь должен появиться магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры. А, может, и ещё что-то совсем неожиданное. Потому что идей у креативного сообщества всегда — через край, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Заявки принимаются до 21 января, результаты конкурса будут объявлены 28 января. Желающие могут отправлять свои варианты на почту rov@sofp.ru. От одного человека принимается не более двух заявок.