Сейчас на месте работают 36 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке на улице Денисова-Уральского,16 эвакуировали 10 человек, среди спасенных двое детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 14 января в 23:10.

-Горит квартира на 12 этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара уточняется, - рассказали в МЧС «КП-Екатеринбург»

Среди спасенных двое детей. Фото: скрин с видео "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас на месте работают 36 человек личного состава и десять единиц спасательной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Алапаевске пожарные спасли человека из горящего дома на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя, которое распространилось на площади 50 квадратных метров, повредило стены, пол и домашнее имущество квартиры в двухэтажном здании.