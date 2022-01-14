В Богдановиче несколько дней ищут пропавшую 17-летнюю студентку

Она вышла из политехникума и не вернулась. Фото: ОМВД России по Богдановичскому району

В Богдановиче с 13 января ищут пропавшую 17-летнюю Упорову Александру. Как сообщает ОМВД России по Богдановичскому району «КП-Екатеринбург», девушка вышла из политехникума, после этого ее никто не видел.

В день пропажи Упорова Александра была одета в сине-серую куртку от горнолыжного костюма, черные джинсы, шарф и белые сапоги, в руках была черная сумка.

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Волосы: рыжие (крашенные)

- Могла направиться в сторону поселка Белоярский (там проживает с бабушкой и братьями и сёстрами- родители погибли). Также может находиться в городе Сухой Лог, - рассказали в ОМВД.

Всем, кто обладает информацией о пропавшей, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Богдановичскому району по телефону 02 или 83437657220