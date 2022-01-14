Инцидент произошел 14 января. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Появилось видео, как на серовском трассе, возле поворота в Кушву, грузовик столкнулся с легковушкой. Напомним, что причиной аварии послужила иномарка Daewoo Nexia, которая выехала на встречную полосу.

Инцидент произошел 14 января. В результате столкновения пострадал 11-летний мальчик, который находился в легковушке. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи его осмотрели и отправили домой.

Ранее на 239 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, в аварии пострадал 61-летний мужчина, он госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Автомобили получили механические повреждения. В момент ДТП автобус был пуст и ехал в поселок Платина. Движение на трассе восстановлено.