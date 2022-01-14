Роспотребнадзор рекомендовал уральцам воздержаться от крещенских купаний в пандемию

В Екатеринбурге на празднование православного Крещения подготовят девять купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском отделении Роспотребнадзора рекомендовали уральцам воздержаться от крещенских купаний во время пандемии коронавируса. Специалисты напоминают, что необходимо избегать массового скопления людей, носить маску, адекватно оценивать риски для своего здоровья, а также остаться дома при любых недомоганиях.

- Работа мест для обрядовых купаний и церковные службы должны быть организованы таким образом, чтобы исключить массовое скопление людей. Особое внимание необходимо уделить социальной дистанции между людьми, соблюдению дезинфекционного режима, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, в Екатеринбурге на празднование православного Крещения подготовят девять купелей, по традиции уральцы смогут окунуться в прорубь в ночь на 19 января. Власти города уже начали решать вопросы безопасности нахождения горожан на берегу водоемов.