Евгений Куйвашев рассказал, когда Академический разгрузится от огромного потока пассажиров

Летом прошлого года стартовало строительство линии, которая свяжет Академический с основной частью Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области напомнил жителям Академического в Екатеринбурге, когда общественный транспорт разгрузится от огромного потока пассажиров. Кроме того, уральцы жалуются на сложную связь района с центром города, и многим трудно добираться до работы с утра.

- Частично решить проблему поможет развитие трамвайного сообщения. Летом прошлого года стартовало строительство линии, которая свяжет Академический с основной частью Екатеринбурга. Транспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, первый этап завершится уже в 2023 году, - написал на своей странице в социальных сетях Евгений Куйвашев.

Ранее стало известно, что на затемненных участках кольцевой дороги под Екатеринбургом скоро появятся фонари. К губернатору обратились жители региона, которые рассказали о проблемах освещения. В частности, подписчик главы региона упомянул, что с такой проблемой можно столкнуться на въезде в Верхнюю Пышму, Балтым, развязке на Серовском тракте и других.