Строительство закончиться в конце 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга планируют построить двухполосную дорогу вокруг поселка Садовый. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что строительство планируют закончить к концу 2022 года.

- Знаю, что жители поселка Садовый в пригороде Екатеринбурга жаловались на большегрузы, которые постоянно ездят по центральным улицам. Дело в том, что недалеко расположен полигон Северный, и машины вереницей тянуться к нему, - написал губернатор.

Других путей, кроме как через Садовый, у машин нет, именно поэтому правительство занялось этим вопросом. По словам Евгений Куйвашева, проект планировки для строительства новой трассы уже готов, сейчас идет этап проектирования. Дорога будет построена вдали от домов.