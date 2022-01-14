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Общество14 января 2022 16:03

На некоторых темных участках ЕКАД в ближайшее время установят фонари

Горожане пожаловались на отсутствие освещения губернатору
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подписчик Евгения Куйвашева упомянул, что с такой проблемой можно столкнуться на въезде в Верхнюю Пышму, Балтым, развязке на Серовском тракте и других

Подписчик Евгения Куйвашева упомянул, что с такой проблемой можно столкнуться на въезде в Верхнюю Пышму, Балтым, развязке на Серовском тракте и других

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На затемненных участках кольцевой дороги под Екатеринбургом скоро появятся фонари. К губернатору Свердловской области обратились жители региона, которые рассказали о проблемах освещения. В частности, подписчик Евгения Куйвашева упомянул, что с такой проблемой можно столкнуться на въезде в Верхнюю Пышму, Балтым, развязке на Серовском тракте и других.

- Направление на Верхнюю Пышму получит освещение благодаря благоустройству, которое там сейчас идет вдоль новой трамвайной линии – уже ведется пусконаладка мачт освещения. А вот фонари на участке «7 ключей-Исток»на Тюменском тракте пока не предусмотрены, - написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге жители двух микрорайонов, включенных в программу реновации, согласились со сносом своих старых домов, горожане изъявили желание переехать в другое место, всего в программу комплексного развития территории входят 23 дома.