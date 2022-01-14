На место оперативно приехали две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Сухом Логу на улице Ленина сгорел павильон с продуктами. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, звонок в дежурную часть поступил 14 января в 16:50.

- На площади 10 квадратных метров повреждены кровля, стены и товар, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две единицы техники и шесть человек личного состава, которые локализовали и ликвидировали пламя в 17:01, а проливку и разбор сгоревших конструкций они завершили в 17:40. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Алапаевске пожарные спасли человека из горящего дома на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя, которое распространилось на площади 50 квадратных метров, повредило стены, пол и домашнее имущество квартиры в двухэтажном здании.