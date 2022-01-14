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Общество14 января 2022 15:41

В Свердловской области продолжается рост цен на овощи

Больше всего прибавили в цене помидоры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По данным Свердловскстата, больше всего подорожали помидоры

По данным Свердловскстата, больше всего подорожали помидоры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается рост цен на овощи. По данным Свердловскстата, больше всего подорожали помидоры, в среднем, по состоянию на середину января, один килограмм можно купить за 172.21 рубля, что на 13,79% больше, чем было зафиксировано в конце декабря 2021 года.

Также прибавили в цене огурцы, в среднем 175,75 за килограмм, в процентном соотношении это больше 9,34%, также ощутимо поднялась в цене капуста, за килограмм в магазинах требуют до 49,91 рублей за кило.

Молочные продукты прибавили в цене немного, стоимость молока, творога, сливочного масла подорожали примерно на 1%. Из продуктов, которые учитывает Свердловскстат, немного подешевели свекла, вермишель, чай, мука, курица и другие.