По данным Свердловскстата, больше всего подорожали помидоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается рост цен на овощи. По данным Свердловскстата, больше всего подорожали помидоры, в среднем, по состоянию на середину января, один килограмм можно купить за 172.21 рубля, что на 13,79% больше, чем было зафиксировано в конце декабря 2021 года.

Также прибавили в цене огурцы, в среднем 175,75 за килограмм, в процентном соотношении это больше 9,34%, также ощутимо поднялась в цене капуста, за килограмм в магазинах требуют до 49,91 рублей за кило.

Молочные продукты прибавили в цене немного, стоимость молока, творога, сливочного масла подорожали примерно на 1%. Из продуктов, которые учитывает Свердловскстат, немного подешевели свекла, вермишель, чай, мука, курица и другие.