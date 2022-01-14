В Екатеринбурге 31-летняя женщина ударила ножом своего знакомого во время застолья

Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летняя екатеринбурженка тяжело ранила своего знакомого во время алкогольного застолья. 26-летнего молодого человека увезли в больницу с травмой живота, инцидент произошел 13 января в квартире на улице Хвойной в Октябрьском районе города. Прибывшие на место полицейские выяснили, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, переросший в потасовку.

- В результате ссоры она нанесла оппоненту удар предметом, схожим на нож, в область живота. Потерпевшего с проникающим ранением брюшной полости бригадой скорой помощи доставили в ЦГБ № 36. Женщину задержали на месте, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница, она рассказала, что сделала это из-за внезапно возникшей личной неприязни. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».