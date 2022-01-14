Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле возвращается к плановому приему пациентов

Фото: пресс-служба ЦГБ № 1 Нижнего Тагила

Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле возвращается к плановому оказанию помощи из-за стабилизации заболеваемости коронавирусом и высвобождением коечного фонда. Планируется, что в штатный режим работу вернутся сразу несколько отделений: хирургия, нейрохирургия, гинекология, травматология, терапия, отоларингология, офтальмология, кардиология. При этом лечение пациентов с COVID-19 прекращаться не будет.

- В настоящий момент работа учреждения перестроена с учетом разделения потоков с соблюдением всех мер по безопасности. Для этого была восстановлена система шлюзов, изолирующих «чистую» от «красной» зоны, каждая из которых имеет свои лифты, - уточнили в в пресс-службе ЦГБ № 1.

Для оптимизации была организована работа второго приемного покоя, для приема экстренных больных и пациентов, госпитализирующихся по направлению из поликлиник. Главный врач заявил, что поэтапное открытие стационара для персонала уже не в новинку, и рассказал, что сотрудники с нетерпением ждут возвращения к привычной работе.