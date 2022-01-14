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Общество14 января 2022 13:51

«Уральские авиалинии» возобновили авиасообщение с Казахстаном

Лайнеры не летали в соседнюю республику целую неделю
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первый рейс отправился из уральской столицы в Алматы уже сегодня, на борту самолета было 70 пассажиров

Первый рейс отправился из уральской столицы в Алматы уже сегодня, на борту самолета было 70 пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» возобновила перелеты в Казахстан после вынужденного простоя из-за беспорядков в соседней республике. Первый рейс отправился из уральской столицы в Алматы уже сегодня, на борту самолета было 70 пассажиров, а обратно этот же лайнер доставит в Россию 112 пассажиров.

- Рады сообщить, что 17 января в наше расписание вернется регулярный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан! До встречи на борту «Уральских авиалиний», - уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, уральская столица временно прерывала авиасообщение с Казахстаном во время новогодних праздников. Так, был отменен прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы, самолет должен был отправиться в путь в 11:00 7 января. После этого вылетов в республику не было.