В Югре меняется порядок обеспечения граждан бесплатными лекарствами

Лекарства несколько категорий граждан теперь будут получать бесплатно Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство ХМАО приняло решение об изменении порядка обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием отдельных категорий граждан, нуждающихся в лечении.

Теперь окружные льготники, которые страдают от сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно, граждане до 23 лет, у которых диагностирован диабет, получающие образование в очной форме, получат бесплатные датчики к системе flash-мониторинга глюкозы.

Югорчане с эпилепсией получат бесплатные новейшие лекарственные препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

- Это произойдет за счет средств автономного округа, - говорит глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.