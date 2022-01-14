Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
На здоровье14 января 2022 13:49

В Югре меняется порядок обеспечения граждан бесплатными лекарствами

Получателями являются пять жителей региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лекарства несколько категорий граждан теперь будут получать бесплатно

Лекарства несколько категорий граждан теперь будут получать бесплатно

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство ХМАО приняло решение об изменении порядка обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием отдельных категорий граждан, нуждающихся в лечении.

Теперь окружные льготники, которые страдают от сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно, граждане до 23 лет, у которых диагностирован диабет, получающие образование в очной форме, получат бесплатные датчики к системе flash-мониторинга глюкозы.

Югорчане с эпилепсией получат бесплатные новейшие лекарственные препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Об этом информирует портал ugra-news.ru.

- Это произойдет за счет средств автономного округа, - говорит глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.