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Общество14 января 2022 12:49

Жители Серова пожаловались на нашествие насекомых в детской больнице

Мама, которая лежит там с ребенком, боится засыпать
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На кадрах ролика, который прислала подписчица, действительно видно больше 10 насекомых

На кадрах ролика, который прислала подписчица, действительно видно больше 10 насекомых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Серова пожаловались на нашествие насекомых в детской городской больнице. Об этом сообщает паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте».

- Это детская больница в Серове, в больничном городке. Палаты кишат сверчками, которые орут круглосуточно и ползают везде! – сообщает паблику подписчица.

Также жительница Серова заявила, что она боится засыпать, так как в рот ее ребенку может кто-то заползти. На кадрах ролика, который прислала подписчица, действительно видно больше 10 насекомых.

Ранее, 15 октября 2021 года, жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие комаров в квартирах на улицах Металлургов, Викулова и Крауля. Тогда научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина объяснила, что комары размножаются в подвалах домов, а потом отправляются на поиски пищи через вентиляцию. Именно так они могли попасть в квартиры.

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