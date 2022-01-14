Жители Серова пожаловались на нашествие насекомых в детской больнице

На кадрах ролика, который прислала подписчица, действительно видно больше 10 насекомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Серова пожаловались на нашествие насекомых в детской городской больнице. Об этом сообщает паблик «#SEROVDETKA, Серов» «ВКонтакте».

- Это детская больница в Серове, в больничном городке. Палаты кишат сверчками, которые орут круглосуточно и ползают везде! – сообщает паблику подписчица.

Также жительница Серова заявила, что она боится засыпать, так как в рот ее ребенку может кто-то заползти. На кадрах ролика, который прислала подписчица, действительно видно больше 10 насекомых.

Ранее, 15 октября 2021 года, жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие комаров в квартирах на улицах Металлургов, Викулова и Крауля. Тогда научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина объяснила, что комары размножаются в подвалах домов, а потом отправляются на поиски пищи через вентиляцию. Именно так они могли попасть в квартиры.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка