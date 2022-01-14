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Общество14 января 2022 12:40

Новый год все: золотую карету Симановского увезли от здания мэрии Екатеринбурга

Горожане использовали ее как фотозону
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ее торжественном открытии принимал участие градоначальник Алексей Орлов

В ее торжественном открытии принимал участие градоначальник Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около здания администрации спустя две недели после начала нового года увезли золотую карету Симановского, которую устанавливали в канун праздника. В ее торжественном открытии принимал участие градоначальник Алексей Орлов.

- Как вы знаете, эту карету установили благотворители. Сейчас ее передали на хранение представителям фонда святой Екатерины. Пока неизвестно, вернется ли она на это же место в следующем году, но мы на это надеемся, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Горожане могли использовать золотую карету с подарками как фотозону. Всего у здания мэрии украсили 10 елей. Помимо новогодних украшений на них появилась праздничная иллюминация.