В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса № 56

Планируется, что с 15 января этого года до 31 января 2023 года здесь будут строить транспортную развязку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за закрытия движения по участку от улицы Куйбышева до Сибирского тракта изменится схема движения автобусного маршрута № 56, следующего от 7 ключей до птицефабрики. Планируется, что с 15 января этого года до 31 января 2023 года здесь будут строить транспортную развязку.

- Работы пройдут на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, поэтому временно отменяется остановка «Комсомольская». Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что транспорт проследует по следующим улицам: Уткинская – Белякова – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Таватуйская – Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Лётчиков – Армавирская – Завокзальная – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Восточная – Куйбышева – (разворот на остановке «станция Шарташ») – Куйбышева – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская.