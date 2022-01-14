В парке Маяковского объяснили, почему 17-метровая горка платная

В парке считают цену 70 рублей за детский и 100 рублей за взрослый спуск справедливой. Фото: пресс-служба парка Маяковского

Некоторые жители Екатеринбурга в соцсетях возмутились тем, что гигантскую горку в парке Маяковского с 10-метровыми и 17-метровым спуском сделали платной. В ЦПКиО «КП-Екатеринбург» объяснили, что это отдельный аттракцион, и он не может быть бесплатным.

- Другие аттракционы ведь платные? И это не вызывает ни у кого вопросов. Почему горка должна быть бесплатной? Парк построил ее на собственные средства, на внебюджетные средства, заработанные своими силами. На горке задействовано достаточно большое количество персонала, - рассказали в парке Маяковского.

В ЦПКиО заявили, что не заметили среди катающихся с «Царь-горки» негативной обратной связи. Также там отметили, что цена 70 рублей за детский и 100 рублей за взрослый спуск кажется руководству справедливой. Помимо этого, там напомнили, что уральцы скатились с горки уже больше 25 тысяч раз, и очереди на аттракцион были каждый день в любую погоду.