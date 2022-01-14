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Общество14 января 2022 11:43

Ханты-Мансийск стал местом притяжения россиян в новогодние каникулы

Столица Югры вошла в топ городов для поездок в начале января
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Многие россияне в праздники открыли для себя Ханты-Мансийск

Многие россияне в праздники открыли для себя Ханты-Мансийск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ханты-Мансийск по итогам новогодних праздников в 2022 году оказался в списке самых популярных направлений для путешествий. Об этом сообщает ugra-tv.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Путешествия».

Также в лидерах оказались Чита, Владикавказ, Ульяновск и Новокузнецк. В эти города россияне покупали туры на 16 дней, то есть на период длиннее официальных каникул.

Столица Югры получила в сервисе оценку 9,9 баллов из 10 возможных. Гости оценили здесь такие места как аэродром «Боровая» и стойбище «Хантыйский дворик». Также в тройку лидеров по оценке в баллах попали Мурманская и Тверская области.