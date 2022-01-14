На Серовском тракте произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что легковушка выехала на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Серов произошла авария с участием легковушки и грузовика. Видеозапись с места ДТП разместил паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» «ВКонтакте».

Авария случилась недалеко от поворота на Кушву. Там организовали реверсивное движение. Информации о пострадавших нет.

- На месте работают наши сотрудники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на 186 километре трассы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла на 186 километре трассы. Там столкнулись легковушка Daewoo Nexia и грузовик Isuzu. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что легковушка выехала на встречную полосу встречного движения.

В ДТП пострадал 11-летний мальчик, который сидел на пассажирском сидении в Daewoo Nexia, которой управлял его отец. Он был пристегнут ремнем безопасности и не получил серьезных травм. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи его осмотрели и отправили домой.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают водителей и очевидцев.

Ранее, вечером 13 января, на 239 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись три легковушки и пассажирский автобус. В аварии пострадал 61-летний мужчина, его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель Renault Duster превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом «НЕФАЗ» и грузовым фургоном Mercedes-Benz. От удара Renault отпало переднее колесо, и на него наехал «ГАЗ-2752».