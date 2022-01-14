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Недвижимость14 января 2022 11:06

В селе под Нижним Тагилом появятся тротуары для школьников

Их обустроят к новому учебному году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Дороги обустроят до 1 сентября 2022 года

Дороги обустроят до 1 сентября 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 1 сентября 2022 году в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом появятся тротуары для школьников, которые оборудуют во время ремонта на улице Кирова.

На строительные и ремонтные работы из местного бюджета будет потрачено 2,7 миллиона рублей. На эти деньги также починят остановку для школьного автобуса по маршруту от домов школьников до школы. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На выделенные средства подрядчик обустроит тротуары, дорожки, которые заасфальтируют и укрепят щебнем. Гарантия на все работы будет два года.

Также до 2024 года власти Горноуральского городского округа отремонтируют три дороги в поселках Висим и Черноисточинск.