В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт
В Нижнем Тагиле пропал 33-летний Сергей Замятин. О его местонахождении ничего не известно с 11 января. Поисками мужчины занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.
- Был одет в синюю дубленку, черные утепленные штаны, черные сапоги (дутыши) и черную шапку, - сообщается в ориентировке на поиск.
Также там отмечается, что Сергей может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
Рост: 173 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: серо-зеленые
Волосы: русые
Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жил в гостинице «Мираж» в Ставропольском крае: что известно о пропавшем в Екатеринбурге офицере. После пропажи Александра Вяткина возбудили уголовное дело (подробнее)