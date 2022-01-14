В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Нижнем Тагиле пропал 33-летний Сергей Замятин. О его местонахождении ничего не известно с 11 января. Поисками мужчины занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

- Был одет в синюю дубленку, черные утепленные штаны, черные сапоги (дутыши) и черную шапку, - сообщается в ориентировке на поиск.

Также там отмечается, что Сергей может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 173 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-зеленые

Волосы: русые

Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

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