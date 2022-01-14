На вокзале Екатеринбург открыли круглосуточный пункт ПЦР-тестирования

Фото из архива РЖД

На железнодорожном вокзале Екатеринбург начал работу пункт ПЦР-тестирования граждан. Теперь сдать анализ на новую коронавирусную инфекцию можно сразу по приезду в город или отправляясь в поездку. На выбор предлагается два варианта: экспресс-тестирование с готовностью результата до 3 часов, и стандартное – с готовностью в течение суток с момента забора биоматериала.

Новый ПЦР-пункт является подразделением больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге. Прием посетителей ведется круглосуточно, без предварительной записи. Результаты лабораторного теста будут автоматически отправлены пациентам на указанную при оформлении электронную почту, или их можно будет забрать у администратора пункта в бумажном виде.

Фото из архива РЖД

Чтобы сократить время на оформление услуги, можно заранее оставить заявку и произвести оплату на сайте https://lab.rzd-medicine.ru/. Сервис поможет уменьшить период нахождения в лабораторном пункте до 2-3 минут.

Екатеринург стал третьим городом России, где «РЖД-Медицина» открыла пункт ПЦР-тестирования на железнодорожном вокзале (после Москвы и Новосибирска). Количество сетевых лабораторных пунктов, работающих в аэропортах и на вокзалах страны по единым стандартам, растет. В ближайшее время такие объекты появятся в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Адлере и других городах.

Пункт ПЦР-тестирования на вокзале Екатеринбург (ул. Вокзальная, 22) находится на втором этаже здания. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-234-34-34.

Фото из архива РЖД

В лабораториях сети «РЖД-Медицина» действует система автоматической передачи данных о результате проведенного ПЦР-исследования в электронную медицинскую карту на портале Госуслуг (для получения QR-кода для доступа в общественные места и на массовые мероприятия), а также в приложение «Путешествую без Covid» (для перемещения между странами Евразийского Экономического Союза - Армении, Казахстана, Беларуси, Киргизии).

Клиники сети «РЖД-Медицина» на Свердловской железной дороге участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации населения от COVID-19. Прививочные пункты работают в железнодорожных поликлиниках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовском (станция Егоршино), Перми, Сургуте и других городах.